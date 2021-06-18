САП обжаловала оправдательный приговор экс-нардепу Левусу по делу о получении компенсации за жилье

Специализированная антикоррупционная обжаловала оправдательный приговор бывшему нардепу Андрею Левусу, которого суд признал невиновным в незаконном получении компенсации за съем номера в гостинице «Киев».

Об этом сообщается на странице в Facebook.

Прокуратура считает приговор незаконным, поскольку выводы суда, изложенные в нем, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного производства. САП просит суд все же признать Левуса виновным и назначить ему наказание.

21 мая Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оправдал бывшего народного депутата VIII созыва парламента Андрея Левуса по делу о компенсации 543 900 гривен от государства за проживание в гостинице.

По версии стороны обвинения, Левус незаконно получил компенсацию за аренду гостиничного номера в 2014-—2017 годах, имея при этом собственное жилье в Киеве. В суде не указали основания для своего решения.