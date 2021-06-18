САП оскаржила виправдальний вирок екснардепу Левусу у справі про отримання компенсації за житло

Спеціалізована антикорупційна оскаржила виправдальний вирок екснардепу Андрію Левусу, якого суд визнав невинуватим у незаконному отриманні компенсації за винаймання номера в готелі «Київ».

Про це повідомляється на сторінці у Facebook.

Прокуратура вважає вирок незаконним, оскільки висновки суду, викладені у ньому, не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження. САП просить суд все ж таки визнати Левуса винним та призначити йому покарання.

21 травня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виправдав колишнього народного депутата VIII скликання парламенту Андрія Левуса у справі про компенсацію 543 900 гривень від держави за проживання в готелі.

За версією сторони обвинувачення, Левус незаконно отримав компенсацію за оренду готельного номера в 2014—2017 роках, маючи при цьому власне житло в Києві. У суді не вказали підстави для свого рішення.