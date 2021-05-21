Суд виправдав ексдепутата Левуса у справі про отримання компенсації за житло

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виправдав колишнього народного депутата VIII скликання парламенту Андрія Левуса у справі про компенсацію 543 900 гривень від держави за проживання в готелі.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Колегія суддів визнала невинуватим Левуса в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК (зловживання владою).

За версією сторони обвинувачення, Левус незаконно отримав компенсацію за оренду готельного номера в 2014—2017 роках, маючи при цьому власне житло в Києві. У суді не вказали підстави для свого рішення.

Вирок може бути оскаржений в Апеляційній палаті ВАКС протягом 30 днів.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури передали до суду звинувачення щодо народного депутата ще в червні 2020 року.