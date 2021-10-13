Google подала зустрічний позов проти Epic Games за порушення контракту щодо гри Fortnite

Компанія Google подала у відповідь позов проти розробника ігор Epic Games, звинувативши у порушенні контракту.

Про це пише TJournal.

Google наполягає на тому, що Epic Games навмисне порушила угоду з розміщення гри Fortnite в магазині Google Play. Компанії вже судяться через систему прямих покупок, яку Epic Games додала в гру влітку 2020 року. Google після цього прибрала Fortnite з Play Store, а Epic звернулася до суду.

У зустрічному позові Epic звинувачують у «складній постановній атаці» на Google і Apple, а також у цілеспрямованому очорненні компаній. В Google стверджують, що розробник ігор з самого початку не збирався виконувати контракт і слідувати правилам Play Store.

«Epic прагнула системних змін, які дозволили б їй збагатитися, домогтися величезного грошового заробітку. По-друге, вона мала намір змінити політику Apple і Google, яка стала перешкодою для створення метавсесвіту», — сказано в позові.

Google вимагає відшкодування судових та інших витрат, а також заборонити Epic використовувати свою платіжну систему в мобільній версії Fortnite.