Очільник ВООЗ закликав зупинити «аморальну» ревакцинацію в багатих країнах. Бустерну дозу варто колоти лише вразливим

Голова Всесвітньої організації з охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус закликав багаті країни зупинити ревакцинацію від коронавірусу, крім вразливих верств населення.
Про це він заявив в ефірі телеканалу CNN на заході з очільниками МВФ і Всесвітнього банку.
За його словам, третю дозу вакцини потрібно колоти лише вразливим людям. Для решти ревакцинація є «аморальною, нечесною та несправедливою».
«Коли у нас тільки 166 мільйонів щеплень, зроблених в Африці, на 1,2 мільярда населення, почати бустерну вакцинацію — це найгірше, що ми як світове співтовариство можемо зробити. Це несправедливо і нечесно, оскільки ми не зупинимо пандемію, ігноруючи один континент, той самий континент, у якого немає коштів або виробничого потенціалу», — заявив Гебреєсус.
- Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило застосування третьої дози вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer і Moderna для американців з ослабленим імунітетом. ВООЗ при цьому закликала ввести мораторій на отримання третьої дози вакцини.