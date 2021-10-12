У Білорусі пропонують «вакцинаційні тури» до Львова та інших міст у Європі

У Білорусі туристичні фірми почали пропонувати місцевим жителям тури за кордон для отримання міжнародно визнаної вакцини.

Про це пише Союз туристичних організацій.

Вакцинація стала додатковим бонусом до різних туристичних турів, зокрема в Україну та Румунію. Також у майбутньому можуть додати і Хорватію.

Наприклад, тур до Львова коштує €85, туристам обіцяють вакцинацію препаратом від Pfizer. Водночас поїздка до Румунії вартує €290 і передбачає вакцинацію однодозовою вакциною Johnson & Johnson.

Ще одним можливим варіантом розглядають Туреччину, де іноземців теж безкоштовно вакцинують різними міжнародно визнаними вакцинами.