У Білорусі пропонують «вакцинаційні тури» до Львова та інших міст у Європі

У Білорусі туристичні фірми почали пропонувати місцевим жителям тури за кордон для отримання міжнародно визнаної вакцини.
Про це пише Союз туристичних організацій.
Вакцинація стала додатковим бонусом до різних туристичних турів, зокрема в Україну та Румунію. Також у майбутньому можуть додати і Хорватію.
Наприклад, тур до Львова коштує €85, туристам обіцяють вакцинацію препаратом від Pfizer. Водночас поїздка до Румунії вартує €290 і передбачає вакцинацію однодозовою вакциною Johnson & Johnson.
Ще одним можливим варіантом розглядають Туреччину, де іноземців теж безкоштовно вакцинують різними міжнародно визнаними вакцинами.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, що дозволяє громадянам 73 країн без віз в’їжджати до Білорусі для вакцинації від COVID-19. Наразі там роблять щеплення російською вакциною «Супутник V» і китайським препаратом Vero Cell, однак невдовзі планують визнати ще одну вакцину РФ — «Супутник Лайт».