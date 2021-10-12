В Беларуси предлагают «прививочные туры» во Львов и другие города в Европе

В Беларуси туристические фирмы начали предлагать местным жителям туры за рубеж для получения международно признанной вакцины.

Об этом пишет Союз туристических организаций.

Вакцинация стала дополнительным бонусом к различным туристическим турам, в частности, в Украину и Румынию. В будущем, возможно, и в Хорватию.

Например, тур во Львов стоит 85 евро, и туристам обещают вакцинацию препаратом от Pfizer. Поездка в Румынию стоит 290 евро, и туда входит вакцинация однодозовой вакциной Johnson & Johnson.

Еще одним возможным вариантом рассматривают Турцию, где иностранцев тоже бесплатно вакцинируют различными международно признанными вакцинами.