В Беларуси предлагают «прививочные туры» во Львов и другие города в Европе

В Беларуси туристические фирмы начали предлагать местным жителям туры за рубеж для получения международно признанной вакцины.
Об этом пишет Союз туристических организаций.
Вакцинация стала дополнительным бонусом к различным туристическим турам, в частности, в Украину и Румынию. В будущем, возможно, и в Хорватию.
Например, тур во Львов стоит 85 евро, и туристам обещают вакцинацию препаратом от Pfizer. Поездка в Румынию стоит 290 евро, и туда входит вакцинация однодозовой вакциной Johnson & Johnson.
Еще одним возможным вариантом рассматривают Турцию, где иностранцев тоже бесплатно вакцинируют различными международно признанными вакцинами.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий гражданам 73 стран без виз въезжать в Беларусь для вакцинации от COVID-19. Сейчас там делают прививки российской вакциной «Спутник V» и китайским препаратом Vero Cell, однако вскоре планируют признать еще одну вакцину РФ — «Спутник Лайт».