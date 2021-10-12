Голова Верховного суду заявила про масові звільнення суддів через ВРП: По 30 щотижня

У судовій системі України загострився відтік кадрів через побоювання про зупинку роботи Вищої ради правосуддя (ВРП).

Про це заявила голова Верховного суду Валентина Данішевська в інтервʼю Інтерфакс-Україна. Напередодні вона оголосила, що не претендуватиме на другий термін. Її повноваження завершуються 30 листопада 2021 року.

«Судовій системі не вистачало понад дві тисячі суддів, а тепер ця цифра зростає. На початку вересня звільнялося до 30 суддів на тиждень», — відзначила Данішевська, додавши, що найгостріше брак суддів відчувається на лінії розмежування на Донбасі.

Насамперед звільняються судді, які невдовзі досягнуть граничного дозволеного віку перебування на посаді, оскільки можуть не отримати відставки, якщо ВРП припинить роботу.

Крім того, Данішевська наголосила, що чимало служителів Феміди залишають роботу через брак кадрів і все більшу кількість справ, інші — через звинувачення з боку влади, ЗМІ і громадськості.

Водночас, сама очільниця ВС не заперечила фактів порушень з боку суддів.

Вища рада правосуддя — це головний орган в системі судової влади країни. Він контролює призначення і звільнення суддів та притягнення їх до відповідальності за порушення. У липні цьогоріч Верховна Рада України ухвалила закон про реформу ВРП. За документом, створюється новий орган — Етична рада, яка складатиметься з українських суддів і міжнародних експертів. Завдання Етичної ради перевіряти членів ВРП на доброчесність.

Наразі Етична комісія не працює, оскільки у вересні Рада суддів України не змогла делегувати до неї своїх представників. Володимир Зеленський назвав це «блокуванням найголовнішої реформи країни». Західні партнери закликали Україну якомога швидше запустити роботу Етичної комісії.