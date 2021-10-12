Україна та ЄС оприлюднили спільну заяву за підсумками 23-го саміту

Президент України Володимир Зеленський, президент Європейської Ради Шарль Мішель та глава Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн ухвалили спільну заяву за результатами 23-го саміту Україна – ЄС.

Повний текст заяви опублікований на сайті Офісу президента.

Загалом заява містить 25 пунктів, серед яких підтримка судової реформи в Україні, засудження російської агресії на Донбасі та в Криму, а також підтримка інтеграції України в ЄС.

«Євросоюз підтвердив свою непохитну підтримку та відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах», — йдеться у тексті документу.

Сторони також підкреслили необхідність подальших зусиль України задля забезпечення незалежного та ефективного функціонування антикорупційних та правоохоронних органів.

«ЄС привітав зусилля України з обмеження можливостей для вчинення корупційних дій та її відданість боротьбі з впливом приватних інтересів (деолігархізація), зокрема шляхом юридично обґрунтованого ухвалення та впровадження відповідного законодавства, та закликав до подальших кроків України на цьому напрямку», — зазначили в ОП.