Украина и ЕС обнародовали совместное заявление по итогам 23-го саммита

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского Совета Шарль Мишель и глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен приняли совместное заявление по результатам 23-го саммита Украина — ЕС.
Полный текст заявления опубликован на сайте Офиса президента.
В целом заявление содержит 25 пунктов, среди которых поддержка судебной реформы в Украине, осуждения российской агрессии на Донбассе и в Крыму, а также поддержка интеграции Украины в ЕС.
«Евросоюз подтвердил свою непоколебимую поддержку и преданность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», — говорится в тексте документа.
Стороны также подчеркнули необходимость дальнейших усилий Украины для обеспечения независимого и эффективного функционирования антикоррупционных и правоохранительных органов.
«ЕС приветствовал усилия Украины по ограничению возможностей для совершения коррупционных действий и ее приверженность борьбе с влиянием частных интересов (деолигархизация), в том числе путем юридически обоснованного принятия и внедрения соответствующего законодательства, и призвал к дальнейшим шагам Украины на этом направлении», - отметили в ОП.
Президенты также подняли тему катастрофы MH17.
«Мы подчеркнули нашу полную поддержку всех усилий по установлению истины, справедливости и ответственности перед 298 жертвами и их близкими родственниками за сбивание рейса MH17. Мы призвали в этой связи Российскую Федерацию признать свою ответственность и приложить максимальные усилия для привлечения виновных к ответственности за катастрофу MH17», — говорится в заявлении.
- Напомним, во время саммита Украина и Европейский Союз подписали соглашение «О едином авиационном пространстве», которое еще называют «авиационным безвизом» с ЕС. Соглашение предусматривает, что европейские компании без ограничений смогут летать в любые аэропорты Украины, а украинские авиаперевозчики — в любые аэропорты стран ЕС. При этом Украина обязуется придерживаться европейских стандартов авиабезопасности.