Главою Держміграційної служби призначено Наталію Науменко

Кабінет міністрів призначив головою Державної міграційної служби Наталію Науменко.

Про це йдеться в розпорядженні № 1226-р від 11 жовтня.

«Призначити Науменко Наталію Миколаївну головою Державної міграційної служби України з дати початку фактичного виконання нею посадових обов’язків на зазначеній посаді строком на п’ять років», — зазначено в тексті розпорядження.

До призначення Науменко була тимчасовою головою служби після звільнення Максима Соколюка 29 вересня.

Науменко кілька років працює у службі. Вона була директором Департаменту у справах біженців та іноземців, у 2018 році обыйняла посаду першого заступника голови, а з 20 вересня тимчасово виконувала обовʼязки голови.