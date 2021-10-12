Главой Госмиграционной службы назначена Наталья Науменко

Кабинет министров назначил главой Государственной миграционной службы Наталью Науменко.

Об этом говорится в распоряжении № 1226-р от 11 октября.

«Назначить Науменко Наталью Николаевну главой Государственной миграционной службы Украины с даты начала фактического выполнения ею должностных обязанностей на указанной должности сроком на пять лет», — сказано в тексте распоряжения.

До назначения Науменко была временной главой службы после увольнения Максима Соколюка 29 сентября.

Науменко несколько лет работает в службе. Она была директором Департамента по делам беженцев и иностранцев, в 2018 году заняла пост первого заместителя главы, а с 20 сентября временно исполняла обязанности главы.