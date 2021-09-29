Уряд звільнив голову міграційної служби, заступника міністра закордонних справ і низку інших чиновників

Уряд на засіданні 29 вересня розглянув кадрові питання і звільнив низку високопосадовців.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Звільнені голова Державної міграційної служби Максим Соколюк, заступник голови Міністра закордонних справ Василь Боднар, заступник міністра енергетики Олексій Кураков, перший заступник голови Держагентства з енергоефективності та енергозбереження Костянтин Гура, заступник голови Держагентства з енергоефективності Юрій Шафаренко, перший заступник голови Держслужби експортного контролю Сергій Химченко та голова Шосткинської райдержадміністрації Оксана Тарасюк.

Тимчасовою очільницею Держміграційної служби призначено Наталію Науменко.