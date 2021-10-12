Президент Філіппін Дутерте запропонував щепити антивакцинаторів від коронавірусу уві сні

«Проблема в тих, хто не хочуть вакцинуватися. Пошукайте їх у своєму поселенні, підемо туди, поки вони сплять, і зробимо їм інʼєкції уві сні. Якщо вони не хочуть, підемо до них додому і зробимо їм інʼєкцію, коли настане ніч. Я зроблю це, я прокладу шлях», — сказав він.

Про це він заявив у відеозверненні, передає CNN .

Президент Філіппін Родріго Дутерте запропонував вакцинувати від коронавірусу людей, які не хочуть робити щеплення, уві сні.

«Якщо ми продовжимо нарощувати вакцинацію наших людей, разом із нашою послідовною практикою носіння масок, миття рук і соціального дистанціювання, ми зможемо поступово відновити нашу економічну діяльність, тоді ми зможемо сподіватися на краще і по-справжньому щасливе Різдво», — сказав президент Філіппін.

Зазначимо, вакцинація у країні є необов’язковою, а всі щеплення вимагають інформованої згоди.

Станом на 10 жовтня понад 23,1 мільйона філіппінців повністю вакциновані проти COVID-19, а приблизно 26,4 мільйона осіб отримали свою першу дозу.