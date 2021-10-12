Президент Филиппин Дутерте предложил прививать антивакцинаторов от коронавируса во сне

«Проблема в тех, кто не хочет вакцинироваться. Поищите их в своем поселении, пойдем туда, пока они спят, и сделаем им инъекции во сне. Если они не хотят, пойдем к ним домой и сделаем им инъекцию, когда наступит ночь. Я сделаю это, я проложу путь», — сказал он.

Об этом он заявил в видеообращении, передает CNN .

Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил вакцинировать от коронавируса людей, которые не хотят делать прививки, во сне.

«Если мы продолжим наращивать вакцинацию наших людей, вместе с нашей последовательной практикой ношения масок, мытья рук и социального дистанцирования, мы сможем постепенно восстановить нашу экономическую деятельность, тогда мы сможем надеяться на лучшее и по-настоящему счастливое Рождество», — сказал президент Филиппин.

Отметим, вакцинация в стране является необязательной, а все прививки требуют информированного согласия.

По состоянию на 10 октября более 23,1 миллиона филиппинцев полностью вакцинированы против COVID-19, а примерно 26,4 миллиона человек получили свою первую дозу.