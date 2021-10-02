Президент Филиппин Дутерте уходит из политики. Он запомнится внесудебными расправами

Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об уходе из политики после окончания его президентского срока в 2022 году. Он заявил, что не баллотироваться и на пост вице-президента.
Об этом сообщает Reuters.
«Мнение подавляющего числа филиппинцев заключается в том, что я недостаточно квалифицирован и попытка обойти закон [чтобы идти на второй шестилетний срок] нарушила бы Конституцию. Сегодня я объявляю, что ухожу из политики», — сказал Дутерте.
Вместо него от партии «Филиппинская демократическая партия — Сила народа» на выборы вице-президента зарегистрировался сенатор Кристофер Го. В президенты от ФДП-СН будет идти бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.
Заявление Дутерте сделал на фоне слухов о том, что свою кандидатуру на пост президента страны может выдвинуть его дочь Сара Дутерте-Карпио.
По Конституции президент не имеет право оставаться на посту больше одного срока. В сентябре Дутерте объявил, что пойдет на выборы кандидатом в вице-президенты, но теперь отказался. Выборы президента и вице-президента в стране проходят одновременно.
- Дутерте пришел к власти в 2016 году. Будучи президентом он неоднократно угрожал прямой расправой своим оппонентам или тем, кого считал преступниками. Он запомнится беспрецедентной кампанией по борьбе с наркоторговлей, в рамках которой полиции разрешались внесудебные расправы. Война с наркотиками с 2016 по 2019 год унесла тысячи жизней.
- Также Дутерте публично называл Барака Обаму и Бога сукиными детьми. С коронавирусом от также боролся «железным кулаком». Полиции он приказывал расстреливать нарушителей карантина, а невакцинированных требовал садить в тюрьмы.