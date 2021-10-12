Американський атомний човен USS Connecticut міг зіткнутися з невідомим китайським обʼєктом

Атомний підводний човен ВМС США USS Connecticut (SSN-22), який отримав пошкодження 2 жовтня в міжнародних водах у Південно-Китайському морі, міг зіткнутися з невідомим китайським підводним обʼєктом.
Про це пише Інтерфакс з посиланням на гонконгський iNews.
Супутник зафіксував USS Connecticut 3 жовтня в надводному положенні приблизно за 77 км від острова Юнсін (Парасельські острови), який з 1974 року контролюють китайці. На ньому розташовуються база КНР для підводних човнів і військовий аеродром.
Імовірно, SSN-22 близько підійшов до острова для розвідки і зіткнувся з китайським підводним штучним обʼєктом, створеним для протидії силам противника.
Глибина в районі острова близько 300 метрів, і сили США добре вивчили море, що робить малоймовірним зіткнення з підводним рельєфом.
- 8 жовтня стало відомо, що американський атомний підводний човен USS Connecticut (SSN-22) зіткнувся з невідомим обʼєктом 2 жовтня, через що 11 моряків отримали поранення середньої і легкої тяжкості. Човну довелося повертатися на острів Гуам для ремонту. У ВМС тоді запевнили, що ядерна рухова установка USS Connecticut не постраждала.