Американський атомний човен USS Connecticut міг зіткнутися з невідомим китайським обʼєктом

Атомний підводний човен ВМС США USS Connecticut (SSN-22), який отримав пошкодження 2 жовтня в міжнародних водах у Південно-Китайському морі, міг зіткнутися з невідомим китайським підводним обʼєктом.

Про це пише Інтерфакс з посиланням на гонконгський iNews.

Супутник зафіксував USS Connecticut 3 жовтня в надводному положенні приблизно за 77 км від острова Юнсін (Парасельські острови), який з 1974 року контролюють китайці. На ньому розташовуються база КНР для підводних човнів і військовий аеродром.

Імовірно, SSN-22 близько підійшов до острова для розвідки і зіткнувся з китайським підводним штучним обʼєктом, створеним для протидії силам противника.

Глибина в районі острова близько 300 метрів, і сили США добре вивчили море, що робить малоймовірним зіткнення з підводним рельєфом.