Американская атомная подлодка USS Connecticut могла столкнуться с неизвестным китайским объектом

Атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut (SSN-22), которая получила повреждения 2 октября в международных водах в Южно-Китайском море, могла столкнутся с неизвестным китайским подводным объектом.
Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на гонконгский iNews.
Спутник зафиксировал USS Connecticut 3 октября в надводном положении примерно в 77 км от острова Юнсин (Парасельские острова), который с 1974 года контролируют китайцы. На нем располагаются база КНР для подводных лодок и военный аэродром.
Предположительно, SSN-22 близко подошла к острову для разведки и столкнулась с китайским подводным искусственным объектом, созданным для противодействия силам противника.
Глубина в районе острова около 300 метров, и силы США хорошо изучили море, что делает маловероятным столкновение с подводным рельефом.
- 8 октября стало известно, что американская атомная подводная лодка USS Connecticut (SSN-22) столкнулась с неизвестным объектом 2 октября, из-за чего 11 моряков получили ранения средней и легкой тяжести. Лодке пришлось возвращаться на остров Гуам для ремонта. В ВМС тогда заверили, что ядерная двигательная установка USS Connecticut не пострадала.