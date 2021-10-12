Американская атомная подлодка USS Connecticut могла столкнуться с неизвестным китайским объектом

Атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut (SSN-22), которая получила повреждения 2 октября в международных водах в Южно-Китайском море, могла столкнутся с неизвестным китайским подводным объектом.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на гонконгский iNews.

Спутник зафиксировал USS Connecticut 3 октября в надводном положении примерно в 77 км от острова Юнсин (Парасельские острова), который с 1974 года контролируют китайцы. На нем располагаются база КНР для подводных лодок и военный аэродром.

Предположительно, SSN-22 близко подошла к острову для разведки и столкнулась с китайским подводным искусственным объектом, созданным для противодействия силам противника.

Глубина в районе острова около 300 метров, и силы США хорошо изучили море, что делает маловероятным столкновение с подводным рельефом.