Американская атомная подлодка столкнулась с неизвестным объектом. Есть пострадавшие

В международных водах в западной части Тихого океана атомная американская подводная лодка USS Connecticut (SSN-22) столкнулась с неизвестным объектом, из-за чего 11 моряков получили ранения средней и легкой тяжести.

Об этом сообщают Navy Times и USNI News со ссылкой на капитана Военно-морских сил.

Инцидент произошел 2 октября во время патрулирования. После столкновения лодка была вынуждена всплыть и в надводном положении идти на базу на остров Гуам, где уже оценивается степень ее повреждения.

В ВМС заверили, что ядерная двигательная установка и основные помещения USS Connecticut не пострадали. Лодка в стабильном состоянии.