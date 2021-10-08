Американская атомная подлодка столкнулась с неизвестным объектом. Есть пострадавшие

В международных водах в западной части Тихого океана атомная американская подводная лодка USS Connecticut (SSN-22) столкнулась с неизвестным объектом, из-за чего 11 моряков получили ранения средней и легкой тяжести.
Об этом сообщают Navy Times и USNI News со ссылкой на капитана Военно-морских сил.
Инцидент произошел 2 октября во время патрулирования. После столкновения лодка была вынуждена всплыть и в надводном положении идти на базу на остров Гуам, где уже оценивается степень ее повреждения.
В ВМС заверили, что ядерная двигательная установка и основные помещения USS Connecticut не пострадали. Лодка в стабильном состоянии.
- Подводная лодка USS Connecticut класса Seawolf («Морской волк») была спущена на воду в 1997 году и является одной из трех в своем классе. SSN-22 была построена для охоты за передовыми советскими подводными лодками на больших глубинах и наряду с USS Sea Wolf (SSN-21) и USS Jimmy Carter (SSN-23) является одной из самых боеспособных в США.