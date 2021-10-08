Американський атомний підводний човен зіткнувся з невідомим обʼєктом. Є постраждалі

У міжнародних водах в західній частині Тихого океану атомний американський підводний човен USS Connecticut (SSN-22) зіткнулася з невідомим обʼєктом, через що 11 моряків отримали поранення середньої і легкої тяжкості.

Про це повідомляють Navy Times і USNI News з посиланням на капітана Військово-морських сил.

Інцидент стався 2 жовтня під час патрулювання. Після зіткнення човен був вимушений спливти і в надводному положенні йти на базу на острів Гуам, де вже оцінюється ступінь його пошкодження.

У ВМС запевнили, що ядерна рухова установка і основні приміщення USS Connecticut не постраждали. Човен в стабільному стані.