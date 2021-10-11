Суд переніс розгляд касаційних скарг у справі про держзраду Януковича

Верховний суд відклав на 8 листопада розгляд касаційних скарг на рішення судів двох інстанцій у справі про державну зраду президента-втікача Віктора Януковича .
Про це оголосив головуючий суддя Андрій Чистик, пише «Укрінформ».
«Суд постановив: розгляд даного кримінального провадження відкласти на іншу дату — 8 листопада 2021 року», — зазначив Чистик.
Під час цього засідання суд розглянув кілька клопотань захисту Януковича. Серед них була заява від адвоката Андріани Фозекош щодо роз’яснення рішення ВС від 12 квітня у цій справі. Йдеться про відмову суду визнати обов’язковою участь експрезидента Віктора Януковича у судовому засіданні під час касаційного розгляду його справи.
Тоді ж 12 квітня Верховний суд відмовив Януковичу у проханні забезпечити його онлайн-участь у розгляді справи. Водночас Верховний суд тоді запропонував стороні захисту забезпечити участь Януковича під час касаційного розгляду цього кримінального провадження із використанням власних технічних засобів і програмного забезпечення «TrueConf».
Адвокати, серед іншого, хотіли, щоб Верховний суд пояснив, під юрисдикцією якого суду на території РФ буде перебувати приміщення, з якого має здійснюватися трансляція.
- 28 січня 2021 року Віктору Януковичу повідомили про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) — через підписання «Харківських угод» на користь Росії. Янукович начебто надав тоді ще президенту РФ Дмитру Медведєву допомогу у проведенні підривної діяльності проти України. Янукович заявив, що готовий свідчити у цій справі і запросив Офіс генпрокурора та ДБР до Ростова.