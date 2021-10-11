Суд перенес рассмотрение кассационных жалоб по делу о госизмене Януковича

Верховный Суд отложил на 8 ноября рассмотрение кассационных жалоб на решения судов двух инстанций по делу о государственной измене президента беглеца Виктора Януковича.
Об этом объявил председательствующий судья Андрей Чистик, пишет «Укринформ».
«Суд постановил: рассмотрение данного уголовного производства отложить на другую дату — 8 ноября 2021 года», — отметил Чистик.
Во время этого заседания суд рассмотрел несколько ходатайств защиты Януковича. Среди них было заявление от адвоката Андрианы Фозекош о разъяснении решения ВС от 12 апреля по этому делу. Речь идет об отказе суда признать обязательным участие экс-президента Виктора Януковича в судебном заседании во время кассационного рассмотрения его дела.
Тогда же 12 апреля Верховный суд отказал Януковичу в просьбе обеспечить его онлайн-участие в рассмотрении дела. В то же время Верховный Суд тогда предложил стороне защиты обеспечить участие Януковича во время кассационного рассмотрения этого уголовного производства с использованием собственных технических средств и программного обеспечения «TrueConf».
Адвокаты, среди прочего, хотели, чтобы Верховный Суд пояснил, под юрисдикцией какого суда на территории РФ будет находиться помещение, из которого должна осуществляться трансляция.
- 28 января 2021 года Виктору Януковичу сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) — из-за подписания «Харьковских соглашений» в пользу России. Янукович якобы предоставил тогда еще президенту РФ Дмитрию Медведеву помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Янукович заявил, что готов свидетельствовать по этому делу и пригласил Офис генпрокурора и ГБР в Ростов.