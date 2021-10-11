У Франції провели дослідження серед 22 млн людей: вакцини знижують ризик померти від коронавірусу на 90%

У Франції дослідження за участі 22 мільйонів людей у віці старше 50 років показало, що вакцинація від коронавірусу знижує ризик смерті або госпіталізації на 90%.

Дослідження медична група Epi-Phare опублікувала у понеділок, 11 жовтня.

«Це означає, що вакциновані в девʼять разів менше схильні до ризику госпіталізації або смерті від коронавірусу, ніж не вакциновані», — сказав епідеміолог Махмуд Зурейк, який курирував дослідження.

The Guardian називає це дослідження найбільшим у своєму роді. Його провела наукова група Epi-Phare, яку створила система охорони здоровʼя Франції, її національний фонд медичного страхування і медичне агентство країни. Дослідники порівняли 11 мільйонів вакцинованих людей старше 50 з такою ж кількістю невакцинованих з тієї ж вікової групи у період з 27 грудня 2020 року, коли вакцинація почалася у Франції, і до 20 липня цього року.