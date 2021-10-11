Во Франции провели исследование среди 22 млн человек: вакцины снижают риск умереть от коронавируса на 90%

Во Франции исследование с участием 22 миллионов человек в возрасте старше 50 лет показало, что вакцинация от коронавируса снижает риск смерти или госпитализации на 90%.

Исследование медицинская группа Epi-Phare опубликовала в понедельник, 11 октября.

«Это означает, что вакцинированные в девять раз меньше подвержены риску госпитализации или смерти от коронавируса, чем не вакцинированные», — сказал эпидемиолог Махмуд Зурейк, который курировал исследование.

The Guardian называет это исследование крупнейшим в своем роде. Его провела научная группа Epi-Phare, которую создала система здравоохранения Франции, ее национальный фонд медицинского страхования и медицинское агентство страны. Исследователи сравнили 11 миллионов вакцинированных людей старше 50 с таким же количеством невакцинированных с той же возрастной группы в период с 27 декабря 2020 года, когда вакцинация началась во Франции, и до 20 июля этого года.