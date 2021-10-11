Євросоюз ввів санкції проти 8 росіян за репресії в анексованому Криму

Європейський Союз вніс у перелік санкцій ще вісім осіб за репресії в анексованому Криму. Там опинилися «судді» та «правоохоронці» з півострова.

Про це пише пресслужба Ради ЄС.

До санкційного переліку внесли:

Михайла Бєлоусова — «суддю» Київського районного суду у Сімферополі за низку політично вмотивованих рішень;

Андрія Долгополова — «голову» Київського районного суду у Сімферополі за низку політично вмотивованих рішень;

Євгена Колпікова — прокурора військової прокуратури РФ у Ростові за репресії проти проукраїнських активістів у Криму;

Магомеда Магомедова — «слідчого» з Криму за участь у фабрикуванні справ проти лідерів меджлісу;

Леоніда Михайлюка — «голову» управління ФСБ у Криму, за репресії проти активістів у Криму;

Віктора Можелянського — «заступника голови» Центрального районного суду у Сімферополі за низку політично вмотивованих рішень;

Галину Редько — «суддю» Верховного суду в Криму за низку політично вмотивованих рішень;

Володимира Терентьєва — «начальника» Головного слідчого управління Слідчого комітету РФ у Криму за репресії проти проукраїнських активістів.

Загалом у санкційному списку ЄС наразі перебуває 185 людей та 48 компаній. Їхні активи на території ЄС заморожені, а також їм заборонено в’їзд до Євросоюзу.