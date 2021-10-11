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Евросоюз ввел санкции против 8 россиян за репрессии в аннексированном Крыму

Автор:
Алексей Ярмоленко
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Европейский Союз внес в перечень санкций еще восемь человек за репрессии в аннексированном Крыму. Там оказались «судьи» и «правоохранители» с полуострова.

Об этом пишет пресс-служба Совета ЕС.

В санкционный перечень внесли:

  • Михаила Белоусова — «судью» Киевского районного суда в Симферополе за ряд политически мотивированных решений;
  • Андрея Долгополова — «главу» Киевского районного суда в Симферополе за ряд политически мотивированных решений;
  • Евгения Колпикова — прокурора военной прокуратуры РФ в Ростове за репрессии против проукраинских активистов в Крыму;
  • Магомеда Магомедова — «следователя» из Крыма за участие в фабрикации дел против лидеров меджлиса;
  • Леонида Михайлюка — «главу» ФСБ в Крыму, за репрессии против активистов в Крыму;
  • Виктора Можелянского — «заместителя главы» Центрального районного суда в Симферополе за ряд политически мотивированных решений;
  • Галину Редько — «судью» Верховного суда в Крыму за ряд политически мотивированных решений;
  • Владимира Терентьева — «начальника» Главного следственного управления Следственного комитета РФ в Крыму за репрессии против проукраинских активистов.

Всего в санкционном списке ЕС сейчас находятся 185 человек и 48 компаний. Их активы на территории ЕС заморожены, а также им запрещен въезд в Евросоюз.