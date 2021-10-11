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В Одеській області посилюють карантин. Регіон на порозі локдауну

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

В Одеській області з сьогоднішнього дня, 11 жовтня, посилюють карантин через високий рівень захворюваності на коронавірус.

Про це під час брифінгу заявив головний санлікар області Віталій Гончаров.

В області під заборону потрапили масові заходи, будь-які розважальні, спортивні, рекламні та інші зібрання, крім офіційних спортивних, які включені до календарного плану.

Забороняються планові госпіталізації в місцевих лікарнях, крім випадків з ризиком ускладнення вагітності та пологів, а також з онкологічними та пульмонологічними хворобами.

За словами Гончарова, показники захворюваності в області в 6 разів перевищують цільові. До критичної позначки підійшли кількість госпіталізацій і завантаженість ліжок з киснем — в кінці жовтня або на початку листопада на область може чекати локдаун.

  • Раніше голова МОЗ Ляшко заявляв, що серед лідерів за розповсюдженням вірусу в Україні великі міста — Харків, Запоріжжя, Дніпро та Одеса. Крім цього, за статистикою МОЗ, у перерахунку на 100 тисяч населення високі показники заражень у Сумській, Житомирській та Донецькій областях.
  • У «помаранчеву» зону карантину вже потрапили 15 областей України.