В Одесской области усиливают карантин. Регион на пороге локдауна

В Одесской области с сегодняшнего дня, 11 октября, ужесточают карантин из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом.

Об этом во время брифинга заявил главный санврач области Виталий Гончаров.

В области под запрет попали массовые мероприятия, любые развлекательные, спортивные, рекламные и другие собрания, кроме официальных спортивных, которые включены в календарный план.

Запрещаются плановые госпитализации в местных больницах, кроме случаев с риском осложнения беременности и родов, а также с онкологическими и пульмонологическими болезнями.