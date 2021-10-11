В Україні 10 жовтня зафіксували рекордну кількість викликів швидкої

В Україні за неділю, 10 жовтня, зафіксували рекордну кількість звернень за номером 103 — понад 44 тисячі викликів за добу. Це найбільша за всю історію кількість виїздів бригад та відповідно госпіталізацій пацієнтів.

Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило у понеділок, 11 жовтня.

Глава МОЗ Віктор Ляшко пояснив, що у першу чергу це пов’язано із новою хвилею коронавірусу, однак звертатись у швидку треба при наявності конкретних симптомів: якщо відчуваєте біль у грудній клітці, задишку у стані спокою чи будь-які інші проблеми із диханням. Також підставами для виклику швидкої є сатурація (рівень кисню у крові) менше 92%, яку можна виміряти в домашніх умовах за допомогою пульсоксиметра, порушення свідомості та інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан.

У МОЗ наголосили, що висока температура тіла (більше 38 градусів) не є сама по собі підставою для виїзду швидкої, але якщо є вищесказані симптоми, то треба викликати медиків.