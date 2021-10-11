В Украине 10 октября зафиксировали рекордное количество вызовов скорой

В Украине за воскресенье, 10 октября, зафиксировали рекордное количество обращений по номеру 103 — более 44 тысяч вызовов за сутки. Это самое большое за всю историю количество выездов бригад и соответственно госпитализаций пациентов.

Об этом Министерство здравоохранения сообщило в понедельник, 11 октября.

Глава Минздрава Виктор Ляшко объяснил, что в первую очередь это связано с новой волной коронавируса, однако обращаться в скорую надо при наличии конкретных симптомов: если чувствуете боль в грудной клетке, одышку в состоянии покоя или любые другие проблемы с дыханием. Также основанием для вызова скорой есть сатурация (уровень кислорода в крови) менее 92%, которую можно измерить в домашних условиях с помощью пульсоксиметра, нарушение сознания и другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии.

В Минздраве отметили, что высокая температура тела (более 38 градусов) не является сама по себе основанием для выезда скорой, но если есть вышесказанные симптомы, то надо вызвать медиков.