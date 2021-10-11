Німеччина скасувала безкоштовні тести на COVID. Так хочуть популяризувати вакцинацію

У Німеччині з 11 жовтня більше не будуть робити безкоштовні тести на коронавірус. Таким чином уряд прагне популяризувати вакцинацію.

Про це пише The Guardian.

У країні наразі працюють правила, що масові зібрання та вхід у громадські заклади дозволений за умови наявності COVID-паспортів, в яких є інформація про вакцинацію, негативний тест або довідку про одужання. Уряд забезпечував безкоштовними тестами тих, хто не хоче робити вакцинацію.

Тепер же тести зробили платними. Таким чином в країні хочуть, аби більше людей вакцинувалися, щоб не платити за постійні тести на коронавірус.

В уряді вважають, що таке рішення відновить темпи вакцинації в країні, які наразі застрягли на одному рівні. Наразі в Німеччині повністю вакциновані близько 65% населення, що становить один із найнижчих показників в ЄС.

Водночас діти до 12 років, а також ті, хто мають медичні протипоказання до вакцинації, матимуть право на безкоштовне тестування.