Германия отменила бесплатные тесты на COVID. Так хотят популяризировать вакцинацию

В Германии с 11 октября больше не будут делать бесплатные тесты на коронавирус. Таким образом правительство стремится популяризировать вакцинацию.

Об этом пишет The Guardian.

В стране сейчас работают правила, что массовые собрания и вход в общественные заведения разрешен при условии наличия COVID-паспортов, в которых есть информация о вакцинации, отрицательном тесте или справке о выздоровлении. Правительство обеспечивало бесплатными тестами тех, кто не хочет делать вакцинацию.

Теперь же тесты сделали платными. Таким образом в стране хотят, чтобы больше людей вакцинировались, чтобы не платить за постоянные тесты на коронавирус.

В правительстве считают, что такое решение возобновит темпы вакцинации в стране, которые сейчас застряли на одном уровне. Сейчас в Германии полностью вакцинированы около 65% населения, что составляет один из самых низких показателей в ЕС.

В то же время дети до 12 лет, а также те, кто имеют медицинские противопоказания к вакцинации, будут иметь право на бесплатное тестирование.