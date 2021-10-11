У Зеленського відреагували на статтю Медведєва. В ОП бачать два пояснення її появи

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що колонка колишнього президента Росії Дмитра Медведєва про Україну і українську владу дивна і неактуальна. В ОП бачить два можливих пояснення її появи.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на заяву Подоляка.

«По-перше, Медведєв такою образливою тональністю міг спробувати показати старшим товаришам, що він ще чогось вартий», — заявив Подоляк, нагадавши, що Медведєв випав з актуального політичного порядку денного і взагалі не запрошувався до розмови про переговори між країнами.

«Інша версія — оскільки особливої ​​репутаційної цінності Медведєв уже не має, рішення вкласти в його уста відкриті образи і настільки брутальну брехню може відображати той факт, що Медведєвим, як слабкою фігурою, про яку ніхто не буде шкодувати, просто скористалися, щоб заявити різку шантажистську позицію», — зазначив Подоляк.

Він додав, що стаття експрезидента РФ вийшла в день візиту в Москву заступниці держсекретаря США з політичних питань Вікторії Нуланд і це може говорити про нервовий стан влади РФ через глухий кут у відносинах між Росією і світом.