Навального поставили на облік як екстреміста і терориста

У Росії опозиційного політика Олексія Навального, який відбуває покарання в колонії, зняли з обліку як схильного до втечі і поставили на облік як екстреміста і терориста.

Про це в його Instagram повідомила команда Навального.

Причину відповідного рішення спеціальної комісії не вказано. Але сам Навальний задоволений зняттям з обліку схильного до втечі, оскільки його в камері більше не будуть перевіряти «щодві години».

Навальний сказав, що тепер над його «нарами» буде «висіти» табличка, що він терорист і «влився в численні ряди мусульман, націоналістів і футбольних фанатів [70% тюремних екстремістів — вони]».