Поліція Лондону припинила розслідування проти принца Ендрю про сексуальне насильство

Поліція Лондону вирішила припинити розслідування проти сина королеви Єлизавети II принца Ендрю, яке було почато у звʼязку із цивільним позовом у США про сесуальне насильство.
Про це повідомляє ВВС.
Йдеться про позов американки Вірджинії Джуффре, яка була однією з жертв сексуального насильства з боку фінансиста Джеффрі Епштейна. Вона заявляла, що в 17-річному віці на одній з вечірок Епштейна у неї був секс з принцом Ендрю. У позові вона стверджувала, що стикалася з сексуальним насильством з боку принца в Лондоні, Нью-Йорку і на приватному острові Епштейна в Карибському морі.
У поліції раніше заявляли, що справа перебуває в юрисдикції влади США і тому не почали повне розслідування. Зараз в Скотланд-Ярді обмежилися коротким коментарем: «В рамках заведеної процедури співробітники поліції вивчили документи, які стосуються цивільної справи в США від серпня 2021 року. Були зроблені висновки, і ми більше не маємо наміру проводити дії».
The Times писала, що представники поліції двічі опитували Джуффре, але не знайшли підстав для початку розслідування.
Щодо позову в США, то він тільки на початковому етапі. Як повідомляє New York Post, принц Ендрю отримав копію судового позову тільки 27 серпня.
- На початку липня 2019 року стало відомо, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, політиків, кінозірок і бізнесменів. Зокрема, там були імена колишнього премʼєр-міністра Великої Британії Тоні Блера, лідера групи The Rolling Stones Міка Джаггера, мільярдера Річарда Бренсона, барона і політика Лейбористської партії Пітера Мандельсона, герцогині Йоркської Сари Фергюсон та інших відомих осіб Сполученого Королівства. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих особистостей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.
- Мільярдера затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року Епштейн вчинив самогубство в тюрмі. Його тіло знайшли в камері, де він відбував покарання.
- У липні 2020 року у США затримали Гіслейн Максвелл — помічницю покійного фінансиста Джеффрі Епштейна. Її теж звинувачували в торгівлі людьми.