Полиция Лондона прекратила расследование в отношении принца Эндрю о сексуальном насилии

Полиция Лондона решила прекратить расследование в отношении сына королевы Елизаветы II принца Эндрю, которое было начало в связи с гражданским иском в США о сесуальном насилии.
Об этом сообщает ВВС.
Речь об иске американки Вирджинии Джуффре, которая была одной из жертв сексуального насилия со стороны финансиста Джеффри Эпштейна. Она заявляла, что в 17-летнем возрасте на одной из вечеринок Эпштейна у нее был секс с принцем Эндрю. В иске она утверждала, что сталкивалась с сексуальным насилием со стороны принца в Лондоне, Нью-Йорке и на частном острове Эпштейна в Карибском море.
В полиции ранее заявляли, что дело находится в юрисдикции властей США и потому не начали полное расследование. Сейчас в Скотланд-Ярде ограничились коротким комментарием: «В рамках заведенной процедуры сотрудники полиции изучили документы, относящиеся к гражданскому делу в США от августа 2021 года. Были сделаны выводы, и мы больше не собираемся предпринимать никаких действий».
The Times писала, что представители полиции дважды опрашивали Джуффре, но не нашли оснований для начала расследования.
Касательно иска в США, то он только на начальном этапе. Как сообщает New York Post, принц Эндрю получил копию судебного иска только 27 августа.
- В начале июля 2019 года стало известно, что ФБР обнаружило в записной книге Эпштейна тысячи имен известных людей, политиков, кинозвезд и бизнесменов. В частности, там были имена бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, лидера группы The Rolling Stones Мика Джаггера, миллиардера Ричарда Брэнсона, барона и политика Лейбористской партии Питера Мандельсона, герцогини Йоркской Сары Фергюсон и других известных людей Соединенного Королевства. Это запустило ряд обвинений и подозрений в адрес известных личностей в том, что они могли пользоваться услугами Эпштейна.
- Миллиардера задержали 7 июля, а уже 10 августа 2019 года Эпштейн совершил самоубийство в тюрьме. Его тело нашли в камере, где он отбывал наказание.
- В июле 2020 года в США задержали Гислейн Максвелл — помощницу покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Ее тоже обвиняли в торговле людьми.