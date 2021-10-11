Полиция Лондона прекратила расследование в отношении принца Эндрю о сексуальном насилии

Полиция Лондона решила прекратить расследование в отношении сына королевы Елизаветы II принца Эндрю, которое было начало в связи с гражданским иском в США о сесуальном насилии.

Об этом сообщает ВВС.

Речь об иске американки Вирджинии Джуффре, которая была одной из жертв сексуального насилия со стороны финансиста Джеффри Эпштейна. Она заявляла, что в 17-летнем возрасте на одной из вечеринок Эпштейна у нее был секс с принцем Эндрю. В иске она утверждала, что сталкивалась с сексуальным насилием со стороны принца в Лондоне, Нью-Йорке и на частном острове Эпштейна в Карибском море.

В полиции ранее заявляли, что дело находится в юрисдикции властей США и потому не начали полное расследование. Сейчас в Скотланд-Ярде ограничились коротким комментарием: «В рамках заведенной процедуры сотрудники полиции изучили документы, относящиеся к гражданскому делу в США от августа 2021 года. Были сделаны выводы, и мы больше не собираемся предпринимать никаких действий».

The Times писала, что представители полиции дважды опрашивали Джуффре, но не нашли оснований для начала расследования.

Касательно иска в США, то он только на начальном этапе. Как сообщает New York Post, принц Эндрю получил копию судебного иска только 27 августа.