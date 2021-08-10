Одна из жертв сексуального насилия финансиста Эпштейна подала иск против сына королевы Елизаветы

Американка Вирджиния Джуффре, которая была одной из жертв сексуального насилия со стороны финансиста Джеффри Эпштейна, подала иск против сына королевы Елизаветы принца Эндрю.

Об этом пишет BBC.

Джуффре ранее уже заявляла, что в 17-летнем возрасте на одной из вечеринок Эпштейна у нее был секс с принцем Эндрю. Теперь же она подала иск, в котором утверждает, что сталкивалась с сексуальным насилием со стороны принца в Лондоне и Нью-Йорке.

«Я требую от принца Эндрю ответить за то, что он сделал со мной. Влиятельные и богатые люди не освобождаются от ответственности за свои поступки», — подчеркнула она.

Сам принц Эндрю длительное время отрицает все обвинения в сексуальном насилии. Он также отмечает, что сожалеет из-за знакомства с Эпштейном.