Одна з жертв сексуального насильства фінансиста Епштейна подала позов проти сина королеви Єлизавети

Американка Вірджинія Джуффре, яка була однією з жертв сексуального насильства з боку фінансиста Джеффрі Епштейна, подала позов проти сина королеви Єлизавети принца Ендрю.

Про це пише BBC.

Джуффре раніше вже заявляла, що у 17-річному віці на одній з вечірок Епштейна вона мала секс із принцом Ендрю. Тепер вона подала позов, у якому стверджує, що зазнавала від принца сексуального насильства в Лондоні та Нью-Йорку.

«Я вимагаю від принца Ендрю відповісти за те, що він зробив зі мною. Впливові та багаті люди не звільняються від відповідальності за свої вчинки», — підкреслила вона.

Сам принц Ендрю тривалий час заперечує всі звинувачення в сексуальному насильстві. Він також зазначає, що шкодує через знайомство з Епштейном.