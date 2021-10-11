Blue Origin перенесла свій другий суборбітальний політ з пасажирами

Компанія засновника Amazon Джеффа Безоса Blue Origin перенесла другий політ суборбітального корабля New Shepard, який був запланований на 12 жовтня.
Про це компанія повідомила в Twitter.
«Через прогнозовані вітри в західному Техасі ми переносимо 18-й політ NS [New Shepard] на середу, 13 жовтня. Запуск запланований на 8:30 за Центральноамериканським часом [16:30 за Києвом]», — повідомили в компанії.
20 липня Джефф Безос полетів в космос на борту ракетно-капсульної системи New Shepard. Це був перший пілотований космічний політ Blue Origin з пасажирами на борту. Пізніше Безос опублікував відео з капсули New Shepard і заявив, що Blue Origin в 2021 році проведе ще два пілотовані польоти.
- 4 жовтня Blue Origin підтвердила участь актора Вільяма Шетнера, який зіграв капітана Кірка в культовому серіалі «Зоряний шлях», у другому польоті в космос на кораблі New Shepard. Перед цим стало відомо, що четвертим членом екіпажу місії, яка запланована на 13 жовтня, стала віцепрезидент Blue Origin з польотів Одрі Пауерс. Перші два члени — колишній інженер NASA і співзасновник компанії Planet Lab Кріс Бошуйзен і віцепрезидент з медико-біологічних наук і питань охорони здоровʼя компанії Dassault Systemes Глен де Вріс.