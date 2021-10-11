Blue Origin перенесла свой второй суборбитальный полет с пассажирами

Компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin перенесла второй полет суборбитального корабля New Shepard, который был запланирован на 12 октября.

Об этом компания сообщила в Twitter.

«Из-за прогнозируемых ветров в западном Техасе мы переносим 18-й полет NS [New Shepard] на среду, 13 октября. Запуск запланирован на 8:30 по Центральноамериканскому времени [16:30 по Киеву]», — сообщили в компании.

20 июля Джефф Безос полетел в космос на борту ракетно-капсульной системы New Shepard. Это был первый пилотируемый космический полет Blue Origin с пассажирами на борту. Позже Безос опубликовал видео из капсулы New Shepard и заявил, что Blue Origin в 2021 году проведет еще два пилотируемых полета.