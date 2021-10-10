Авіакомпанія British Airways попросила бортпровідників не звертатися до пасажирів «Леді та джентльмени»

Авіакомпанія British Airways проінструктувала пілотів і бортпровідників не називати пасажирів «леді ​​і джентльмени», щоб відзначити їхню «різноманітність і інклюзивність».

Про це повідомляє Daily Mail.

Флагманський авіаперевізник Британії відмовився від привітання на користь більш нейтральних з гендерної точки зору термінів, щоб поважати всіх пасажирів. Такі заходи вже вжили інші авіакомпанії: Lufthansa, easyJet, Air Canada та Japan Airlines.

Представник British Airways сказав: «Ми цінуємо різноманітність і інклюзивність, і ми прагнемо до того, щоб всі наші клієнти почувалися бажаними гостями, подорожуючи з нами».