Авиакомпания British Airways попросила бортпроводников не обращаться к пассажирам «Леди и джентльмены»

Авиакомпания British Airways проинструктировала пилотов и бортпроводников не называть пассажиров «леди и джентльмены», чтобы отметить их «разнообразие и инклюзивность».

Об этом сообщает Daily Mail.

Флагманский авиаперевозчик Великобритании отказался от приветствия в пользу более нейтральных с гендерной точки зрения терминов, чтобы уважать всех пассажиров. Такие меры уже приняли другие авиакомпании: Lufthansa, easyJet, Air Canada и Japan Airlines.

Представитель British Airways сказал: «Мы ценим разнообразие и инклюзивность, и мы стремимся к тому, чтобы все наши клиенты чувствовали себя желанными гостями, путешествуя с нами».