Вчені знайшли сліди виверження вулкану на Місяці

Міжнародна група вчених проаналізувала зразки місячного ґрунту, які доставили на Землю в рамках китайської місії Changʼe-5 і виявила, що приблизно два мільярди років тому на супутнику сталося виверження вулкану.

Про це повідомляє CNN.

Місячним каменям, які зібрав Changʼe-5, 1,97 мільярдів років — у астрономічному сенсі вони відносно свіжі. Ціль місії полягала у тому, щоб забрати зразки саме з «наймолодших» поверхонь Місяця.

Професор Вашингтонського університету Скотт Рудольф сказав, що зразки Changʼe-5 заповнюють «критичну прогалину» у вивченні Місяця, тому що охоплюють період, який ще не досліджували.

Кам’яні породи на Місяці відіграють роль капсул часу. На відміну від Землі, у супутника немає тектонічних плит чи інших процесів, які б зруйнували кратери, тому за цими впадинами вчені визначають вік регіонів Місяця.

Оскільки вік зразків Changʼe-5 вдалося встановити точно, це дало змогу краще відтворити хронологію подій на Місяці. Крім цього, вчені створили модель датування кратерів на інших скелястих планетах. Вони виявили, що чим більше кратерів, тим старіша поверхня.