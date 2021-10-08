Ученые нашли следы извержения вулкана на Луне

Международная группа ученых проанализировала образцы лунного грунта, которые доставили на Землю в рамках китайской миссии Changʼe-5 и обнаружила, что примерно два миллиарда лет назад на спутнике произошло извержение вулкана.

Об этом сообщает CNN.

Лунным камням, которые собрал Changʼe-5, 1,97 миллиардов лет — в астрономическом смысле они относительно свежие. Цель миссии заключалась в том, чтобы собрать образцы именно с «молодых» поверхностей Луны.

Профессор Вашингтонского университета Скотт Рудольф сказал, что образцы Changʼe-5 заполняют «критический пробел» в изучении Луны, так как охватывают период, который еще не исследовали.

Каменные породы на Луне исполняют роль капсул времени. В отличие от Земли, у спутника нет тектонических плит или других процессов, которые бы разрушили кратеры, поэтому за этими впадинами ученые определяют возраст регионов Луны.

Поскольку возраст образцов Changʼe-5 удалось установить точно, это позволило лучше воссоздать хронологию событий на Луне. Кроме этого, ученые создали модель датировки кратеров на других скалистых планетах. Они обнаружили, что чем больше кратеров, тем старше поверхность.