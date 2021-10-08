В Україні вперше встановили стандарти якості мобільного інтернету. Це спонукатиме операторів покращити покриття

В Україні встановили технічні показники якості мобільного інтернету, затверджені Держспецзв’язком, що має змусити операторів покращити покриття мережі у містах та селах.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

«Розвиваємо мережу 4G в Україні. Чіткі показники якості мобільного зв’язку допоможуть операторам покращити покриття у селах та містах. Та зробити так, щоб більше не було ситуацій, коли потрібно шукати місце з нормальним інтернетом», — заявив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, відтепер місто чи село вважатиметься покритим, тільки якщо зв’язок буде доступний мінімум на 65% території.

Згідно з новими стандартами, швидкість завантаження файлів для користувача має становити не менше двох мегабіт на секунду, а їхнього відправлення — не менше 0,5 мегабіт на секунду.

Також у Мінцифри вважають, що ухвалене рішення сприятиме розвитку мереж, адже призведе до необхідності вкладати додаткові кошти у будівництво базових станцій.

Окрім цього, у міністерстві зазначили, що до 2024 року планують забезпечити швидкісним інтернетом покриття 95% транспортної інфраструктури та населених пунктів України.