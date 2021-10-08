В Украине впервые установили стандарты качества мобильного интернета. Это заставит операторов улучшить покрытие

В Украине установили технические показатели качества мобильного интернета, утвержденные Госспецсвязи, что должно заставить операторов улучшить покрытие сети в городах и селах.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

«Развиваем сеть 4G в Украине. Четкие показатели качества мобильной связи помогут операторам улучшить покрытие в селах и городах. И сделать так, чтобы больше не было ситуаций, когда нужно искать место с нормальным интернетом», — заявил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, отныне город или село будет считаться покрытым, только если связь будет доступна минимум на 65% территории.

Согласно новым стандартам, скорость загрузки файлов для пользователя должна составлять не менее двух мегабит в секунду, а их отправления — не менее 0,5 мегабит в секунду.

Также в Минцифры считают, что принятое решение будет способствовать развитию сетей, поскольку приведет к необходимости вкладывать дополнительные средства в строительство базовых станций.

Кроме этого, в министерстве отметили, что до 2024 года планируется обеспечить скоростным интернетом покрытие 95% транспортной инфраструктуры и населенных пунктов Украины.