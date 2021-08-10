Госспецсвязи изучает возможности внедрения 5G в Украине

Госспецсвязи изучает возможность совместного использования частот для внедрения 5G в Украине.

Об этом сообщается на правительственном портале.

«Введение 5G в Украине позволит разгрузить существующий частотный ресурс и избежать проблем со связью», — отметили в Госспецсвязи.

Там подчеркнули, что 5G нужен для развития «интернета вещей», который позволяет внедрять в городах технологии Smart City. Они могут широко использоваться в медицине, безопасности дорожного движения и тому подобном.

Результаты этого исследования позволят развернуть 5G-сети в диапазоне 700 МГц.

Напомним, что Кабмин перенес сроки запуска 5G в Украине на июль 2022 года. Первые аукционы на частоты могут провести в мае.