Кабмин отложил запуск 5G в Украине

Кабинет министров отсрочил запланированный на осень 2021 год тендер на подходящих для 5G-сети частоты.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 4 августа.
Согласно постановлению, объявление проведения конкурса или тендера на выдачу лицензий 5G перенесено на февраль 2022 года.
Соответственно определение победителей тендера и выдачу лицензий перенесли на апрель 2022 года.
Как отмечается в пояснительной записке проекта, причиной для отсрочки тендера стало «отсутствие бюджетного финансирования».
- Ранее в Минцифры жаловались на местную власть, которая срывает развитие мобильной связи в стране и ведется на теории заговоров, мешая устанавливать вышки 4G и 5G.
- В июле 2020 года электронная петиция к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить внедрение 5G в Украине набрала необходимое количество голосов. У Зеленского заявили, что 5G не наносит вреда здоровью.
- Осенью правительство утвердило План развития 5G в Украине. Объявить тендер на частоты планировали в октябре 2021 года, а начать развертывать сеть 5G — с 2022 года и только в крупнейших населенных пунктах.