Кабмин отложил запуск 5G в Украине

Кабинет министров отсрочил запланированный на осень 2021 год тендер на подходящих для 5G-сети частоты.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 4 августа.

Согласно постановлению, объявление проведения конкурса или тендера на выдачу лицензий 5G перенесено на февраль 2022 года.

Соответственно определение победителей тендера и выдачу лицензий перенесли на апрель 2022 года.

Как отмечается в пояснительной записке проекта, причиной для отсрочки тендера стало «отсутствие бюджетного финансирования».