Рідкісний італійський таріль продали за рекордні $1,7 мільйона. Посуд знайшли у шухляді випадково

У Італії таріль із зображенням біблійної легенди про Самсона і Далілу, продали на онлайн-аукціоні за $1,7 мільйона — удесятеро більше, ніж її оцінили.

Про це повідомляє CNN.

Експерти припускають, що таріль діаметром 27 сантиметрів виготовив майстер Нікола де Урбіно приблизно у 1520—1523 році. Такі тарілі могли виконувати як декоративну, так і практичну функцію. Спочатку вартість майоліки оцінили у 109—163 тисячі доларів, але таріль пішов з молотка за рекордні 1,7 мільйона доларів.

Заявки від покупців надходили і телефоном, і електронною поштою, оскільки аукціон транслювався онлайн. Виграшна ставка надійшла від анонімного покупця.