ВАКС виправдав ексглаву продовольчо-зернової корпорації, звинувачуваного в розтраті 88 млн гривень. Для цього знадобилося 6 років

Вищий антикорупційний суд повністю виправдав колишнього керівника Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) Валерія Томіленка, якого звинувачували в розтраті 88 мільйонів гривень.

Про це сам експосадовець розповів під час брифінгу 7 жовтня, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначимо, НАБУ і САП вважали, що Томіленко у 2014—2015 роках нібито змовився з керівниками елеваторів у Рокитному та Василькові (Київська область), із якими була укладена угода про закупівлю 28 300 тонн зерна кукурудзи.

«НАБУ абсолютно ігнорувало той факт, що невиконання цих договорів було предметом розгляду в господарських судах. Господарські суди зобовʼязали повернути кошти і виплатити пеню, і підприємства судове рішення виконали. Фактично, корпорація не понесла жодних збитків», — заявив захисник Томіленко, адвокат Назар Кульчицький.

Окрім того, завдяки оплаті за контрактами з цими елеваторами гроші були виведені з рахунків декількох банків, які згодом були визнані неплатоспроможними. Згодом це допомогло ДПЗКУ сплатити кредит Китайському державному банку.

Разом із Томіленком ВАКС також виправдав керівників елеваторів, які фігурували у справі як співучасники.